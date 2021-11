Il Canosa risorge e vince la sua prima gara di campionato a San Marco in Lamis

Una doppietta di Kone regala la prima vittoria in campionato al Canosa, corsaro a San Marco in Lamis. Due a uno il finale a favore dei rossoblu di mister Zinfollino che abbandonano l’ultimo posto in classifica, occupato per otto giornate, e iniziano a guardare con fiducia al futuro. Già domenica scorsa contro il San Severo, i canosini avevano dimostrato di non essere più una squadra “materasso”. Il mercato di riparazione ha portato nella città di Lino Banfi elementi di esperienza e spessore quali i centrocampisti Damiano Partipilo, Gianluca Loseto e Bartolo Lorusso nonché l’attaccante Luigi Rana. Inevitabile che il Canosa cominciasse a macinare. Il San Marco, a segno con Ruggieri, ha ufficializzato Matheus Felipe, centrocampista brasiliano classe 1995. L’impressione, però, è che serva qualche altro innesto per tirarsi fuori da una posizione di classifica deficitaria. Una vittoria, due pareggi e 6 sconfitte e appena otto gol fatti in nove giornate non lasciano spazio a interpretazioni, specie in virtù di un terzultimo posto e ben poche compagini, ormai, costrette sulla carta e in prospettiva a giocarsi la roulette russa della salvezza attraverso i play-out tra terzultima e penultima.

"Purtroppo devo dire che dal punto di vista dei risultati avremmo potuto fare qualcosa in più, anche se con una rosa già molto corta e diversi infortunati ci siamo trovati ad allenarci con pochi ragazzi e la domenica, con una dozzina di calciatori disponibili, le conseguenze erano immaginabili. Abbiamo disputato buone gare, ma sempre con vistosi cali nel finale e poche possibilità di inserire forze fresche", commenta mister Marcello Iannacone.

"Abbiamo disputato un terzo di campionato tra mille difficoltà ottenendo pochissimi punti, molti dei quali più per nostri demeriti che per meriti degli avversari. Siamo consapevoli che la salvezza dipenderà solo da noi. L'obiettivo è raggiungibile, ma occorre lavorare intensamente e fare molti sacrifici – prosegue Iannacone che evidenzia - Lavoriamo da molti anni con gli under e quest'anno potevamo ambire al premio giovani di valore purtroppo tolto dalla Federazione. I nostri giovani continueranno comunque a giocare con continuità perché sono bravi e crescono di giorno in giorno”, conclude Iannacone.