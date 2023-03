Il Prefetto di Avellino chiude il settore ospiti del 'Partenio': trasferta vietata ai residenti nel Foggiano

Serie C Girone C

È ufficiale: la partita tra Avellino e Foggia si giocherà con il settore ospiti chiuso. Il Prefetto di Avellino, con provvedimento notificato al presidente della società irpina, al presidente del Foggia Canonico, al sindaco di Avellino e alla Lega Pro, ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi validi per la sfida in programma domenica pomeriggio allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ (ore 17.30) a tutte le persone residenti a Foggia e nella provincia.

Ragion per cui, il settore ospiti dello stadio resterà chiuso. La decisione era nell’aria alla luce sia della Determinazione con la quale l’Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alle valutazioni del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive (provvedimento che quasi sempre conduce all’adozione di misure restrittive) sia per quanto accaduto lo scorso ottobre a Foggia, durante e dopo la sfida tra i rossoneri e gli irpini, con il fitto lancio di fumogeni tra le due tifoserie, l’esplosione di diversi petardi (uno dei quali costrinse due vigili del fuoco a ricorrere alle cure mediche) e gli scontri con le forze dell’ordine all’esterno dello stadio.

Per quei disordini, due tifosi furono arrestati, decine le denunce e i daspo emessi ai supporter di entrambe le fazioni. Sul piano sportivo, invece, entrambe le società (oltre a ricevere una multa salata) dovettero disputare due gare a porte chiuse, la prima per decisione del Prefetto, la seconda decisa dal Giudice Sportivo, in seguito agli approfondimenti da esso richiesti alla Procura Federale. Ai rossoneri toccò giocare il derby con il Cerignola e il big match con il Catanzaro senza la presenza dei propri sostenitori. A distanza di quattro mesi, le due squadre si fronteggeranno nuovamente, ma senza i tifosi ospiti.