Foggia-Avellino: batosta del Giudice Sportivo, maxi multa e gara a porte chiuse

Serie C Girone C

Diecimila euro di multa e una gara da disputare a porte chiuse, sanzione da scontare con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione. Detto in parole povere, la gara tra Foggia e Catanzaro del 12 dicembre prossimo si giocherà senza pubblico. Analogo provvedimento, ma con una multa di 5mila euro, per l’Avellino. È quanto disposto dal Giudice sportivo in merito ai disordini avvenuti durante la partita tra rossoneri e irpini lo scorso 7 novembre. La sentenza arriva a quasi tre settimane di distanza. Come si ricorda, il Giudice sportivo aveva preso tempo chiedendo alla Procura Federale ulteriori approfondimenti sul comportamento delle tifoserie.

I FATTI – Nella lunga relazione, si rileva lo scoppio di un petardo – al 27’ del primo tempo – all’esterno dello stadio, che ha preceduto l’ingresso nel settore ospiti di circa 270 tifosi dell’Avellino. “All’ingresso dei tifosi dell’Avellino – si legge nella nota – sono iniziate schermaglie verbali e, immediatamente dopo, tra il minuto 28 e 30 del primo tempo, dal settore occupato dai tifosi dell’Avellino sono scoppiati tre petardi, due lanciati nello stesso settore e uno sul terreno di gioco, in prossimità della bandierina del calcio d’angolo di fronte al proprio settore”. A quel punto, dalla nord ‘Franco Mancini’ sono stati accesi e lanciati verso i tifosi ospiti 10 fumogeni e 4 bottigliette d’acqua. In risposta, i supporter irpini hanno risposto lanciando 4 fumogeni e 3 bottigliette d’acqua. La nota fa presente anche il tentativo, da parte di alcuni tifosi rossoneri, di invadere il settore ospiti attraverso il passaggio inferiore della curva Nord. Tentativo respinto dall’intervento degli agenti della Digos. Al 34’ del primo tempo, il momento clou, ovvero la sospensione temporanea dell’incontro, ripresa cinque minuti più tardi. Tuttavia, le intemperanze sono proseguite al termine del match, con 6 fumogeni e 4 bottigliette lanciate dalla ‘Franco Mancini’ verso il settore ospiti; in tutto risposta, gli irpini lanciavano ai tifosi di casa 4 fumogeni e una bottiglietta.

CONSEGUENZE LESIVE – Nella relazione si fa presente che lo scoppio di un petardo ha costretto due vigili del fuoco a ricorrere alle cure mediche per un trauma acustico da scoppio guaribile in cinque giorni. Un altro petardo ha costretto uno steward a ricevere i soccorsi da personale del 118 per 'trauma acustico conseguente a scoppio di petardo a distanza ravvicinata'.

“Anche un altro steward, mentre si trovava sul recinto di gioco in prossimità della curva nord occupata dai tifosi ospiti, veniva colpito da un fumogeno di colore verde ed a seguito di ciò faceva ricorso alle cure dei sanitari presenti allo stadio che lo trovavano affetto da ‘contusione apice craniale in seguito a caduta di fumogeno’”.

Le intemperanze sono proseguite anche nel post gara: “Risulta che, mentre i tifosi ospiti erano in procinto di salire sui mezzi, un centinaio di tifosi locali, dopo aver forzato la cancellata esterna, veniva in contatto con i tifosi ospiti e viene riportato che un tifoso locale è rimasto ferito e successivamente refertato con giorni 10 di prognosi per trauma cranico e toracico. Soltanto l’intervento dei reparti inquadrati che si frapponevano alle due fazioni consentiva, alle ore 00.40, che i tifosi avellinesi potessero lasciare Foggia in sicurezza. Infine, dalla relazione trasmessa risulta che, al termine del servizio, a causa dei disordini occorsi tra le due tifoserie, otto operatori della Questura di Foggia hanno fatto ricorso alle cure sanitarie, venendo refertati tutti con prognosi di 5 giorni per contusioni e traumi di vario genere. Di questi sette sono rimasti feriti nel corso del primo tempo a seguito di un'aggressione perpetrata da alcuni ultras Foggiani all’interno del settore curva nord ed uno al termine della gara, nel corso degli scontri tra le due tifoserie all’esterno dell’impianto”.

Per i fatti occorsi, si è proceduto all’arresto differito di due persone appartenenti alla tifoseria foggiana, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti volti a individuare eventuali altri responsabili: “Sulla scorta di informazioni assunte dal Personale di scorta della Questura di Avellino, inoltre, emerge che tra i supporter giunti a Foggia vi era una nutrita rappresentanza dei gruppi ultras occupanti la curva sud dello stadio ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino”.

Infine, le relazioni trasmesse dalla Procura e dal Commissario di campo hanno evidenziato “un coro oltraggioso nei confronti della tifoseria e della squadra avversarie comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”, da parte dei tifosi del Foggia.

“Appare evidente – conclude la nota – la gravità dei comportamenti dei sostenitori delle due Squadre impegnate nella gara, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e la necessità, per i molteplici soggetti sopra indicati, di fare ricorso alle cure mediche, con conseguenti prognosi di giorni di riposo e di cure. Alla luce di quanto sopra riportato e considerato, nelle condotte di entrambe le tifoserie, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit, impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione dell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, anche in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitante, della presenza di un numero consistente di Addetti alla sicurezza e del relativo intervento, della collaborazione prestata con le Forze dell'Ordine, dell'atteggiamento dei calciatori del Foggia finalizzato ad invitare i propri sostenitori a porre fine alle condotte descritte, della circostanza che la Società Avellino disputava la gara in trasferta, si ritiene adeguata l'inflizione, a carico di ciascuna delle due Società, dell'obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse”. La differente entità della sanzione pecuniaria, invece, tiene conto del fatto che l’Avellino disputava la gara in trasferta.