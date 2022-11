Foggia-Audace Cerignola si giocherà a porte chiuse

I disordini durante e dopo la gara con l'Avellino costano caro al Foggia. L'atteso derby di Capitanata contro l'Audace Cerignola, in programma domenica prossima alle 14.30, si disputerà a porte chiuse. Un provvedimento analogo a quello inflitto all'Avellino per la gara disputata ieri al 'Partenio-Lombardi' con il Giugliano.

La decisione (che sarà ufficializzata a breve) non sorprende più di tanto alla luce della determinazione dello scorso 9 novembre, con la quale l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva definito la gara con il Cerignola tra quelle a rischio e, per tale motivo, aveva disposto la sospensione della vendita dei tagliandi. Un passaggio che, come accade quasi sempre, ha come conseguenza delle dure restrizioni.

Sarà aperta al pubblico, invece, la partita di dopodomani sera (ore 20.30) contro il Crotone, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il club rossonero ha comunicato la messa in vendita dei tagliandi in tutti i settori, esclusa la tribuna est che resterà chiusa. Previste limitazioni per il settore ospiti: la trasferta sarà vietata per i soli residenti nella provincia di Crotone.