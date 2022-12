Foggia-Catanzaro si giocherà a porte chiuse

Ora c'è anche l'ufficialità. Come riportato su queste colonne il 28 novembre scorso, la 18esima giornata di campionato del girone C di Lega Pro tra il Foggia e il Catanzaro si disputerà a porte chiuse lunedì 12 dicembre alle 20.30. Il presidente Francesc Ghirelli ha così disposto in relazione alla delibera del Giudice Sportivo di cui ai Com. Uff. n.97/DIV del 28.11.2022 e n.99/DIV del 30.11.2022 con la quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse,