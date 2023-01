Altri 16 tifosi denunciati per i disordini di Foggia-Avellino: in corso ulteriori approfondimenti

Sono 16 le persone identificate dalla Polizia e denunciate in stato di libertà presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di Foggia, in merito agli scontri avvenuti durante la gara tra Foggia e Avellino del 7 novembre 2022. Come si ricorda, le prime indagini compiute dai poliziotti avevano già condotto all'arresto differito di 2 ultras del Foggia per i quali era stato anche irrogato il provvedimento di Daspo della durata di 3 anni.

Nel corso approfondimenti sui disordini avvenuti durante e dopo la gara, il personale della Digos della Questura di Foggia ha ricostruito gli accadimenti, caratterizzati da un copioso lancio di artifici pirotecnici e altri oggetti pericolosi tra i due settori contrapposti (in Curva Nord) e dall'esplosione di numerosi petardi.

Le intemperanze hanno anche interessato il terreno di gioco, determinando la temporanea interruzione dell'incontro nel corso della prima frazione di gioco. I disordini sono poi proseguiti nel post partita, all'esterno dello stadio dove si sono registrati diversi tentativi da parte delle contrapposte fazioni di entrare in contatto, interrotti grazie all'intervento delle forze dell'ordine impiegate durante il servizio di ordine pubblico.

Gli approfondimenti hanno consentito l'identificazione di 16 facinorosi, 8 appartenenti alla tifoseria di casa e altrettanti a quella dell'Avellino. Sono tutti ritenuti presunti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, delle violazioni previste dalla Legge 401 del 13 dicembre 1989, per i quali sarà avviato procedimento per l'emissione del Daspo da parte del Questore di Foggia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati alla identificazione di altri individui che avrebbero partecipato alle turbative avvenute all’esterno dello stadio comunale “Pino Zaccheria”, nonché degli autori delle lesioni a Pubblico Ufficiale provocate agli Agenti della Polizia di Sato durante la partita di calcio.