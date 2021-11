Atletico Torremaggiore ancora sconfitto. Al San Sabino vince lo Spinete

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Torremaggiore

Atletico Torremaggiore sconfitto in casa per 3-1 dallo Spinete. “Paghiamo l’inesperienza perché la squadra gioca e crea, anche tanto, ma gli avversari ci puniscono per le nostre disattenzioni”, commenta a fine gara mister Luigi Acquafresca. Al “San Sabino” sono i rossoblù a rendersi pericolosi nel primo quarto d’ora con tre occasioni. Ma sono i molisani a passare prima con Di Stasi, abile a sfruttare un malinteso tra portiere e difensore di casa, poi con Evangelista che segna sfruttando un fuorigioco sbagliato dai torremaggioresi. I padroni di casa accorciano le distanze a inizio ripresa con Longo ma alla mezz’ora Di Stasi chiude la pratica siglando la rete del 3-1 finale.

Il Torremaggiore resta ultimo in graduatoria a tre punti, frutto di altrettanti pareggi e con la seconda difesa più battuta del torneo con 24 reti subite finora. Ancora zero, purtroppo, nella casella delle vittorie.

Mister Acquafresca ha schierato la sua squadra con il 4-4-2. Rubino tra i pali; Russo, Ferrara, Pettolino, Canistro in difesa; Longo, Celeste, Cursio, Di Pumpo a centrocampo; Zorretti, Donatacci in attacco.