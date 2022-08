Nuove restrizioni contro i tifosi del Foggia, annullata l’amichevole con il Termoli

La seconda beffa nel giro di pochi giorni per i tifosi del Foggia. Dopo aver incassato la decisione del Questore di Udine di negare l’accesso al pubblico nell’amichevole con il Pordenone in quel di Tarvisio (con gli ultra della Sud che seguirono la partita a bordo della strada prospiciente il campo sportivo, ndr), i supporter rossoneri dovranno anche rinunciare a seguire i propri beniamini nell’amichevole con il Termoli inizialmente prevista per la giornata di sabato.

Gara che, contrariamente all’amichevole con la formazione friulana, non si svolgerà. A comunicarlo, in una nota pubblicata sui canali social, è stato proprio il club molisano. La decisione, presa di comune accordo con il club rossonero, è giunta in seguito alla riunione del Gos che ha autorizzato la vendita di soli 115 tagliandi per il settore ospiti con contestuale inibizione a tutti i residenti della provincia di Foggia di occupare gli altri settori dello stadio ‘Gino Cannarsa’. Da qui la scelta di annullare la partita “non volendo creare disagi ai numerosi sostenitori rossoneri e alla società del Calcio Foggia 1920 con la quale sussistono ottimi rapporti di amicizia e stima”, si legge nella nota.

Ragion per cui, la squadra di Boscaglia, sempre nella giornata di sabato 13, sarà impegnata a Molfetta per un allenamento congiunto (a porte chiuse) con la formazione di casa, in programma allo stadio 'Poli'. Si tratterà del terzo test stagionale per i satanelli, rientrati la scorsa settimana dal ritiro di Malborghetto, che in questi giorni si stanno allenando presso il campo sportivo della Figc, in attesa che il terreno di gioco dell’Amendola venga ripristinato.