Calcio Foggia, l'amichevole col Pordenone si giocherà a porte chiuse: "Motivi di ordine pubblico"

Dopo oltre una settimana di lavoro intenso nel ritiro di Malborghetto, il Foggia di Roberto Boscaglia scenderà in campo per la sua prima amichevole precampionato. Avversario dei rossoneri sarà il Pordenone di Mimmo Di Carlo, squadra di pari categoria, retrocessa la scorsa stagione dalla serie B.

Quello in programma sabato 30 luglio alle ore 17.30, avrebbe dovuto essere il secondo impegno estivo per i satanelli, ma il test contro una formazione dilettantistica previsto per la giornata di ieri è stato annullato per alcune positività al Covid-19 emerse tra i calciatori della squadra avversaria.

Sarà dunque il Pordenone a testare i progressi del nuovo Foggia di Boscaglia nel match in scena dopodomani al Polisportivo ‘Siega’ di Tarvisio. Una gara alla quale, però, non potranno assistere i tifosi: è di poco fa la decisione, da parte della Questura di Udine, di far disputare la partita a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Il provvedimento ha generato una forte delusione sia tra i diversi tifosi residenti in Friuli-Venezia Giulia, che per i tanti supporter pronti a partire dalla Capitanata per raggiungere Tarvisio.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – Prosegue la fase di prelazione dedicata agli abbonati della scorsa stagione. Incoraggianti i primi dati: oltre 250 gli abbonamenti fin qui confermati. La fase di prelazione terminerà domenica prossima. Come si ricorda, è possibile sottoscrivere l’abbonamento sia sul circuito Vivaticket che nel punto vendita di Via Zara che, per l’occasione, resterà aperto anche nel pomeriggio di sabato dalle 16.30 alle 19.30.

ZACCHERIA – Con la determina numero 340 del 21 luglio scorso, il Comune di Foggia ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dello Zaccheria alla ditta Gz Costruzioni per la somma complessiva di 9900 euro, iva inclusa. “La scelta del contraente – si legge nella delibera – è avvenuta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge n° 120 del 11/09/2020 nel rispetto di un criterio di rotazione tramite l’Albo dei Fornitori del Comune”.

Come è ormai noto, la determina si è resa necessaria in seguito alla decisione del club rossonero – una volta scaduta la precedente concessione in vigore fino al 30 giugno scorso – di non partecipare al bando per la concessione e gestione triennale dell’impianto per la stagione calcistica 2022/23:. “A mezzo di comunicazione pec del 23/06/2022 la società Calcio Foggia 1920 ha comunicato che a far data dal 1 luglio 2022, avrebbe liberato tutti i locali dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’ provvedendo alla sospensione dell’erogazione del servizio di energia elettrica; nella stessa pec la società Calcio Foggia 1920 precisava che a far data dal 01/07/2022 non sarebbe più stato garantito il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del terreno di gioco, e che quindi occorreva provvedere ad espletare tutte le operazioni di manutenzione al fine del buon mantenimento delle condizioni del campo di calcio, a carico di questa Amministrazione Comunale”.