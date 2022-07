Ogunseye c'è: il primo Foggia di Boscaglia parte con una vittoria

È di Roberto Ogunseye la prima rete stagionale del Foggia. La squadra di Roberto Boscaglia ha superato il Pordenone in amichevole a Tarvisio, primo test della fase precampionato dei rossoneri.

Un impegno subito probante, contro una squadra – quella friulana – che si candida a svolgere un ruolo da protagonista nel girone A della Serie C per riconquistare la cadetteria perduta pochi mesi fa.

Una vittoria tutto sommato convincente, soprattutto per la prestazione offerta dai satanelli nella seconda frazione di gioco, non a caso coincisa con gli ingressi, tra gli altri, di Peralta e Curcio. Poco meno di un tempo, invece, per Oliver Kragl, impiegato dal 1’ nel ruolo di trequartista sinistro nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico di Gela che ha impiegato quasi tutti i giocatori a disposizione, compresi i ragazzi in prova Barac, Lindholm, Papazov e Ferrigno.

Bella la rete di Ogunseye, imbeccato centralmente da Di Noia, ha superato in velocità i centrali neroverdi per poi superare l’estremo difensore con un preciso diagonale destro.

Come detto, in campo è sceso anche Alessio Curcio, impiegato nella seconda parte di gara. Il capitano è al centro di un piccolo caso legato al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Il fantasista chiede un adeguamento, altrimenti la sua avventura in rossonero potrebbe terminare, anche alla luce dei diversi interessamenti palesatisi nelle ultime ore (Catanzaro su tutti). L’arrivo in ritiro del presidente Canonico, che ha seguito il match, servirà anche a risolvere la questione. Le prime interlocuzioni sono già partite; si attendono sviluppi nelle prossime ore.