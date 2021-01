Calcio Foggia, la Pintus non molla e annuncia: "Domani eserciterò il diritto di prelazione sulle quote di Felleca"

Mentre l'ad del Foggia Davide Pelusi si appresta a cedere le proprie quote (il 20% del Foggia) a Francesco Marrocchino - è previsto per domani pomeriggio l'incontro da un notaio per la chiusura -, attraverso una nota diramata poco fa, Maria Assunta Pintus annuncia che nella giornata di domani mattina formalizzerà "il mero esercizio di prelazione per l'acquisizione delle quote di Felleca, condizionato a previa due dilegence", ovvero in seguito a verifica dei conti societari.

Un cambio di marcia deciso, giunto - secondo quanto spiega l'imprenditrice sarda - in seguito al mancato riscontro positivo da parte di Felleca al contratto preliminare inviatogli dalla Pintus domenica 17 gennaio. Un contratto che "includeva integralmente i termini dell'offerta ricevuta dal gruppo Di Silvio, oltre alle ulteriori pretese economiche proposte dallo stesso Felleca".