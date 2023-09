Cinque gelatieri di Capitanata sognano il titolo mondiale

Gelato Festival World Masters è il torneo di gelato più prestigioso al mondo. Ogni quattro anni, i migliori gelatieri del mondo si riuniscono in Italia per contendersi l'ambito titolo di 'Miglior Gelatiere del Mondo'. È una vetrina della migliore arte del gelato artigianale, dove solo i maestri gelatieri più abili, appassionati e fantasiosi si sfidano per far esplodere le papille gustative.

Il Gelato Festival è ormai una delle competizioni gastronomiche più seguite al mondo alla quale partecipano oltre 22 paesi e si organizzano fino a 50 eventi all'anno per trovare la crème de la crème del mondo del gelato e determinare chi rappresenterà la propria terra alle finali mondiali. Solo i migliori arrivano al Gelato Festival World Masters, l'evento finale del campionato mondiale in cui la grandezza del gelato viene incoronata.

Barletta è diventata per un giorno la capitale del gelato con una nuova tappa italiana del 2023 di Gelato Festival World Masters. Si è svolta il 26 settembre, nella sede di Zingrillo.com – concessionario Carpigiani – la prima selezione dedicata alla Puglia del calendario 2022-2025 del Carpigiani Challenge valevole per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. La gara ha coinvolto 20 gelatieri provenienti da tutta la regione.

La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma il 24 e 25 ottobre 2023 a Bologna che proseguiranno il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025.

Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

Una nuova tappa italiana del calendario quadriennale di competizioni si è svolta a Barletta e ha decretato una classifica di sei gelatieri che accederanno alle prossime semifinali italiane in programma questo autunno.

Al primo posto si è classificato il gusto 'Zen-Q' di Fabio Pellegrino della Pasticceria Pellegrino a Canosa di Puglia con il gelato allo zenzero e curcuma con granella di pistacchio. Al secondo posto il gusto 'Come Musica' di Giancarlo D'Elia della Cremeria D'Elia a San Severo grazie al gelato con uvetta, arancia, vaniglia del Madagascar e Bayleys. Al terzo posto il gusto 'Semibrado' di Piero Mascia del Caffè del Mare a Vieste con gelato fiordilatte con mora selvatica della Foresta Umbra. Al quarto posto Michele Tantimonaco de 'L’Antica Gelateria Tantimonaco' dal 1949 a Vieste con il gusto 'Emozioni del Gargano' (gelato base bianca con riduzione di vin cotto). Quinta posizione per Giuseppe Lalla del Bar Villa a San Giovanni Rotondo con il gusto 'Propato con Vin Cotto' (un gelato al biscotto con vin cotto e cannella. Al sesto posto si è piazzato Luca Delvecchio del Bar Fiamma a Margherita di Savoia con il gusto 'Verso Sud', un gelato alla mandorla con zest di arancio e limone, con marmellata di mandarino e frutta secca pralinata.

La giuria era composta da: Michele Erriquez, Presidente Acp Bat, Marcello Degennaro, Assessore allo Sport di Comune di Barletta, Giuseppe Dimiccoli, Giornalista della Gazzetta Del Mezzogiorno, Giuseppe Demonte, Docente Enac Puglia, Stefania Grimaldi, Presidente Associazione Work-Aut Lavoro e Autismo.

Con l’edizione 2022-25 la Manifestazione Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559.

Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.