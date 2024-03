La nuova vita di Sabina Ficco, la chef che ha portato a Foggia la prima e unica stella Michelin

Molti foggiani ricordano ancora i tempi del ritrovo gastronomico 'Il Ventaglio', dove lo chef Sabina Ficco Salvatori nel 1995 meritò la prima e, ancora oggi, unica stella Michelin ottenuto da un ristorante di Foggia, dando lustro all'intera comunità. Una storia nata nel 1982 dal desiderio di Augusto Salvatori, sostenitore della cucina conviviale.

Dopo le esperienze maturate a Roma, a San Francisco negli Usa e all'Hotel Savoia di Milano, e dopo aver partecipato a importanti stage con gli chef stellati Angelo Paracucchi, Gianfranco Vissani e Gualtiero Marchesi, Sabina Ficco Salvatori è tornata in città con una nuova avventura gastronomica e di ristorazione, Masester di via Imperiale 13.

"La cucina come l'arte segue l'evoluzione del suo tempo e ne riflette le tendenze, le rafforza, a volte le anticipa" dichiara la Chef: "Scegliamo prodotti freschi a km 0 e di qualità, abbiniamo cereali antichi e pescato locale con le nostre verdure di stagione, in sintonia con la dieta variegata della nostra terra e strizzando l'occhio alla cucina gourmet ed eclettica dei grandi chef. La nostra mission è quella di valorizzare le meraviglie del territorio che contribuiscono a fare di Foggia una città accogliente e che vale la pena visitare e vivere anche per la buona cucina di qualità".