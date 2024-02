Un ortese-sammarchese tra i Cavalieri della Repubblica Italiana: è l'agente di polizia Gerardo Conte

L'ortese di origini sammarchesi Gerardo Conte, già assistente della Polizia di Stato della Questura di Bologna ora in servizio presso la polizia stradale sezione di Ferrara "in considerazione di particolari benemerenze" - è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La cerimonia di consegna è avvenuta il 30 gennaio presso la Prefettura di Bologna durante la ricorrenza del Giorno della Memoria.

Il conferimento all'agente di polizia classe 1983, nato a San Marco in Lamis e vissuto a Orta Nova, è avvenuto nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, durante il quale sono state premiate altre ventidue persone che si sono distinte per valori sociali, morali e civili. Nel corso della cerimonia sono stati insigniti della medaglia al valore, nove bolognesi reduci dai campi di concentramento nazisti.

Prima di diventare un uomo della Polizia di Stato, dal 2003 al 2010 Gerardo Conte ha fatto parte dell'Esercito. Nel 2005 è stato impiegato in missione estera nell'ambito dell'operazione 'Antica Babilonia 7' come Gruppo Supporto di Aderenza in Iraq. In questo lasso di tempo ha ottenuto quattro elogi e una 'croce commemorativa' per attività di soccorso internazionale.

Formatosi presso la 'Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste', il 3 gennaio 2012 ha preso servizio presso la Questura di Bologna.

E dopo una parentesi presso la Questura di Foggia, è rientrato in sede e aggregato alla 4^ sezione della Squadra Mobile. Dall'aprile 2013 al 25 febbraio 2018, ha fatto parte della Divisione di Gabinetto con incarico di autista del Prefetto.

E' iscritto alla onlus Giovanni Palatucci di Roma. Ha un passato da personal trainer ed è stato cintura nera di karate. Nel tempo libero si dedica motori, sua grande passione, grazie alla quale ha organizzato eventi di beneficenza o ha partecipato come volontario. Diplomatosi presso il liceo scientifico di Stornarella, è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Foggia.