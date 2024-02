A Biccari arriva il 'Fun Bob', l'innovativa pista di 2 km che attraversa la foresta

Nel 2025, il Bosco di Biccari si doterà dell’innovativa pista 'Bob in Foresta'. Lo annuncia il sindaco Gianfilippo Mignogna: il progetto sarà finanziato dal Ministero del Turismo con 2 milioni di euro grazie ad un progetto presentato dalla Ecol Forest Daunia Avventura, con un partenariato pubblico-privato con la partecipazione anche del Comune di Biccari e della Cooperativa di Comunità Biccari.

Oltre alla pista, di circa 2 km, sono previsti servizi per l'utenza, parcheggi, alloggi ed eventi culturali e musicali. "Una nuova straordinaria idea per rafforzare ancor di più la nostra destinazione turistica, attrarre sempre più visitatori e generare opportunità lavorative e ricadute economiche per tutti gli operatori privati e la filiera dell’ospitalità nel nostro territorio", spiega il sindaco sui social.

Il 'Fun Bob' è un percorso che facilita il rapporto con la natura con la giusta carica di adrenalina, non trascurando la sicurezza. È un’attrazione perfettamente integrata con la natura. “A breve faremo il punto con tutti i partner - dichiara il sindaco Mignogna. "Questo importante finanziamento ottenuto dal Ministero del Turismo, grazie all’impegno e al coordinamento della Ecol Forest è una bellissima notizia per Biccari perché ci consente di rafforzare la nostra destinazione turistica con un nuovo attrattore sulla scorta delle località montane più affermate e con ulteriori servizi ed eventi che porteranno certamente ancor più visitatori, posti di lavoro e ricadute economiche nel nostro territorio”.

Dopo le iniziative messe in campo in questi anni (dal Parco Avventura, al Bosco Didattico, passando per il recupero della sentieristica per escursionisti e ciclisti, il rifacimento del rifugio di Monte Cornacchia, la Panchina Gigante e gli alloggi alternativi come i Bed & Three e la Bubble Room, l'Area Camper e tanto altro), questo nuovo progetto, insieme agli imminenti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Lago Pescara e alla prossima riapertura del ristorante sul Lago, conferma l'area montana di Biccari come polo turistico di eccellenza per gli appassionati di natura e turismo ambientale della nostra Provincia e non solo.

“Un percorso impensabile soltanto pochi anni fa - conclude Mignogna - ottenuto grazie ad un innovativo modello di partenariato pubblico-privato e da ultimo impreziosito con la riconferma del prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione".