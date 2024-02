Esselunga, il nuovo spot con la carota parla foggiano: la protagonista Lavinia ha origini sammarchesi

Ci sarà anche un 'pezzetto' di Gargano nel nuovo spot di Esselunga - “La carota” -, da questa sera sulle principali reti tv. Si tratta della piccola protagonista, Lavinia Bardoni, nata a Milano ma con origini garganiche (la madre, Angela Tancredi, è di San Marco in Lamis).

Lo spot segna il 'debutto' su un set per la piccola Lavinia, 5 anni e mezzo: “E’ nato tutto in maniera molto casuale", racconta la madre. "Lo scorso ottobre, su suggerimento di diverse persone che avevano colto una certa attitudine in Lavinia, abbiamo deciso di iscriverla presso una agenzia di moda".

"Nel mese di dicembre, veniano contattati dall'agenzia perché la produzione dello spot era interessata a farle un provino". Lavinia ha quindi superato la prima e la seconda selezione, la produzione ha stretto poi il cerchio sul suo nome: "Su 100 partecipanti è stata scelta lei”, racconta.

Lo spot è stato girato a Genova. “Lavinia ha vissuto tutto come un gioco, con molta naturalezza e leggerezza” continua la madre. “Abbiamo vissuto una piacevole esperienza fuori-porta, durante la quale abbiamo avuto modo di visitare l’Acquario di Genova e altri luoghi della città”.

Questa sera, per il lancio dello spot - terza ‘puntata’ del racconto di Esselunga dopo i capitoli “La pesca” e “La noce” – ci sarà un pezzo di Capitanata pronta a festeggiare il suo debutto davanti all'obiettivo. “E’ stata una esperienza positiva, merito anche della produzione – la Indiana Production – che ha saputo creare un ambiente accogliente e familiare”.

Lavinia, pronta a rivedersi sul piccolo schermo, archivia questa bella esperienza, senza precludersi possibili occasioni future.