Scuola in presenza senza dimenticare il rischio Covid: "Prepararsi ad essere pronti"

Atteso che le disposizioni emergenziali in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, al momento, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte del Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al Covid-19. Pertanto, il 'Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione' non verrà rinnovato. Ergo, la scuola comincerà nel segno del motto “prepararsi ed essere pronti”.

Nei giorni scorsi il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell'Istruzione, ha inoltrato alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, percorsi di istruzione e formazione professionale e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, la circolare 'Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023'.

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

La permanenza a scuola sarà consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo; dell'igiene delle mani ed 'etichetta respiratoria' (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria Ffp2 per il personale scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del rapporto Iss Covid-19 n. 12/2021, 'Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto Iss Covid-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021'. Gli strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d’aria frequenti.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); le precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; l'aumento frequenza sanificazione periodica; la estione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/Fdps, igiene delle mani, ecc. ; le mascherine chirurgiche, o Ffp2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); la concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; la somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; il consumo delle merende al banco.

L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023”, aggiornate al 11 agosto 2022. In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti Covid-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della Sars-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali le attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini; il divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; l'accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. L?accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; la somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. Il onsumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.