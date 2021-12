Altro colpo a destra di Emiliano: alla Sanità scelto Rocco Palese, già assessore regionale di Fitto

Altro colpo a destra di Michele Emiliano. Il prossimo assessore regionale alla Sanità potrebbe essere nientepopodimeno che Rocco Palese, ex candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, quando orfano di un pezzo della coalizione targato Poli Bortone, perse contro Nichi Vendola.

Michele Emiliano conferma quindi il vizio di pescare dall'altra parte della barricata, allargando di volta in volta il perimetro della sua ribattezzata 'Coalizione per l'Italia e per la Puglia' a trazione Pd-Cinquestelle. Sembra ormai fatta per il successore di Pier Luigi Lopalco.

"Rocco Palese è una delle personalità tecniche più rilevanti", ha evidenziato Emiliano nel corso della tappa barese del Tgcom24. "E' un nostro dipendente, il capo di un distretto sanitario. Ovviamente è una delle persone che potrebbe svolgere questo ruolo avendo insieme esperienza politica e grande competenza tecnica. Ci siamo resi conto che utilizzare solo personalità tecniche che non abbiano anche una capacità generale anche di sopportazione del peso della politica potrebbe non essere la scelta migliore. Certamente è una delle possibilità più concrete che abbiamo".

Intervistato da Paolo Liguori, ha aggiunto che il medico-chirurgo ed ex assessore al Bilancio del governo Fitto, tre volte consigliere regionale, ex deputato ed capogruppo in Consiglio regionale del Popolo delle Libertà, "è una di quelle personalità che è stato dall'opposizione una persona stimata dal mio predecessore Nichi Vendola, da me, da tante persone. Lui ha rapporti umani splendidi con tutti noi, è un nostro dipendente del sistema sanitario regionale, è stato anche un politico molto bravo e impegnato sul fronte delle opposizione, però qui anche le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, nel senso che al momento opportuno collaboriamo come se fossimo un'unica squadra".

Emiliano ha chiesto a Palese una mano "in un momento un po' delicato". Prenderà il posto di Pier Luigi Lopalco: "Abbiamo scoperto che trasformare un accademico bravissimo e devo dire molto simpatico come Pier Luigi un politico non è facile. La fatica della politica è molto più difficile da gestire per una persona normale di quanto ci si aspetti"