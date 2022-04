Eurodeputata stronca la 'Carrese': "Faremo in modo che questo scempio abbia fine"

Questo pomeriggio a Chieuti si terrà la Carrese, la corsa dei carri trainati dai buoi e dai cavalli in onore di San Giorgio Martire torna dopo tre anni di stop e una lunga ed estenuante corsa contro il tempo per garantire l'incolumità delle persone in virtà della tragedia del 2018, quando un uomo è stato travolto e ucciso da un cavallo.

Contraria alla manifestazione è l'eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde. ?Quella delle Carresi, la corsa dei buoi che si tiene ogni anno in Molise e in Puglia, è un?usanza inaccettabile, che non più essere tollerata sulla base di assurde e anacronistiche giustificazioni culturali e tanto meno mantenuta profittevole grazie a iniezioni di denaro pubblico?.

?Per chi non sapesse cosa sia, basta guardare i tanti filmati disponibili per accertarsi che si tratta di una pratica ignobile, a causa della quale i buoi vengono continuamente sollecitati con pungoli chiodati e bastoni. Inammissibile che la dignità di animali così pacifici venga calpestata in virtù di un malinteso senso dello spettacolo, tirando in ballo un significato religioso che è invece lontano anni luce da queste pratiche crudeli, che sono un insulto all?idea stessa di civiltà. Vergognoso che i soldi dei cittadini vengano usati per finanziare attività barbare e anacronistiche alle quali viene conferita una impropria etichetta culturale, con la colpevole complicità delle istituzioni che sovvenzionano con finanziamenti pubblici queste atrocità? aggiunge.

?Come per la corrida e l?uso degli animali nei circhi, continuerò a farmi portavoce, in Italia e in Europa, delle battaglie per la tutela del benessere e della dignità degli animali. Con Europa Verde accogliamo pertanto l?appello del Comitato Europeo Difesa Animali e delle tante associazioni animaliste, impegnandoci concretamente affinché questo scempio abbia fine prima possibile? conclude Evi.