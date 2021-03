Corse operatori sanitari dei Riuniti, Dell'Erba: "Attivarle con urgenza per la linea San Nicandro-Apricena-San-Severo-Foggia"

“Necessità di attivare con urgenza corse per la linea San Nicandro G. - Apricena - San Severo - Foggia (Ospedale Riuniti) per far fronte ai disagi sofferti in particolare dagli operatori sanitari di Foggia provenienti da questi comuni”

Il presidente del Gruppo Misto alla Regione Puglia, Paolo Dell’Erba, ha presentato una interrogazione indirizzata all’assessore con delega ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia per sapere se e come intende attivarsi per assicurare, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di Ato e nel più breve tempo possibile, anche ai circa 60 pendolari interessati ad usufruire del collegamento San Nicandro Garganico-Apricena-San Severo-Foggia (Ospedale Riuniti), un qualsivoglia servizio di trasporto pubblico su gomma che possa agevolarli per il raggiungimento dei luoghi di lavoro ubicati lungo quella linea, in particolare per il raggiungimento diretto dell'ospedale Riuniti di Foggia.



“Dobbiamo agevolare chi lavora, soprattutto in questo periodo di restrizioni e preoccupazioni, ed è per questo che ho presentato una interrogazione consigliare sull’attuale assenza di un idoneo e soddisfacente servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei collegamenti tra San Nicandro Garganico, Apricena, San Severo e gli Ospedali Riuniti di Foggia, considerando che la maggior parte degli utenti sono operatori sanitari”,

ha sottolineato Paolo Dell’Erba. “Auspico un intervento in breve tempo per soddisfare una necessità ravvisata già da tempo”, ha concluso il Presidente del Gruppo Misto alla Regione.