Merla, Vocale, Matarante e Voto: due sindaci, un vice e un assessore nel Consiglio direttivo del Parco del Gargano

Sindaci e delegati delle amministrazioni comunali del Gargano hanno scelto i rappresentanti della Comunità del Parco Nazionale in seno al Consiglio direttivo, composto da due uomini e due donne: si tratta dei sindaci di San Marco in Lamis Michele Merla e di San Nicandro Garganico Matteo Vocale (con 15 e 14 preferenze), dell'assessore di Rodi Garganico Maria Voto (14 preferenze) e del vicesindaco di Lesina, Alessandra Matarante (cinque preferenze).

Rispettata, anche questa volta, l'indicazione del Ministero della Transizione Ecologica che prevede due rappresentanti per ciascun genere, maschile e femminile.

Si è astenuta dal voto, com'era nelle previsioni, la Regione Puglia. Non hanno invece espresso le tre preferenze a disposizione di ciascun sindaco, i comuni delle Isole Tremiti - impossibilitati a raggiungere la terraferma per le cattive condizioni meteomarine - e il Comune di Apricena, assente ingiustificato fino a prova contraria. Antonio Potenza era fuori sede. Nei mesi scorsi Rocco Di Brina era stato riconfermato alla guida della presidenza della Comunità del Parco.

Michele Merla e Maria Voto sono espressione del Partito Democratico, Matteo Vocale rappresenta i civici, mentre Alessandra Matarante guida la minoranza del centrodestra. Una sintesi che evidentemente ha messo tutti d'accordo o quasi. Maria Voto e Matteo Vocale subentrano all'assessore di Vieste, Rossella Falcone, e all'ex sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino. Per Merla e Matarante si tratta di una riconferma.

Rappresenteranno la comunità del Parco in seno al Consiglio direttivo dell’Ente con sede a Monte Sant'Angelo, nelle more del decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, oltre che dell’ufficializzazione da parte del ministero dell’organo andato in scadenza il 6 giugno 2020 e mai rinnovato in tre anni e mezzo.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta per ciascuno dei componenti scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco. Oltre ai quattro rappresentanti designati dalla comunità del Parco, uno è espressione delle associazioni ambientaliste, un altro del Ministero dell'Ambiente, un altro ancora viene indicato dal Ministero per le Politiche Agricole; infine un rappresentante viene designato dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, Ispra.