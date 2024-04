A Carapelle arriva il commissario: è il viceprefetto Nicolina Miscia

Dopo aver proposto al Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Carapelle, il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha disposto la sospensione dell'organo consiliare a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali, quattro di minoranza e tre di maggioranza (qui l'aggiornamento)

Ragion per cui, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 141 numero 3 del decreto legislativo 267/2000, il numero uno di Corso Garibaldi ha nominato il commissario prefettizio nella persona del viceprefetto Nicolina Miscio.

Con Carapelle salgono a tre in provincia di Foggia i comuni sotto la gestione commissariale, dopo Orta Nova (sciolto per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi) e Manfredonia in cui si rinnoverà il Consiglio comunale l'8 e il 9 giugno prossimi.

Torneranno alle urne anche gli isolani delle Tremiti, a un anno dalla scomparsa del sindaco Calabrese. Carapelle tornerà alle urne nella primavera 2025.

Si vota ad Apricena, Biccari, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Deliceto, Poggio Imperiale, San Severo, San Giovanni Rotondo, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula e Volturino.