Carapelle, appalti e vecchie ruggini dietro le dimissioni di sette consiglieri: “Meglio il commissario”

Solo ieri pomeriggio il presidente Andrea Agnelli aveva firmato la convocazione del Consiglio comunale di Carapelle per il 29 aprile, protocollata poco prima delle 19, e questa mattina ha rassegnato le dimissioni.

In cuor suo sapeva che l’esperienza amministrativa era ormai al capolinea. La regolare convocazione della seduta, però, allontanava ogni sospetto.

E oggi in sette hanno mandato a casa il sindaco Umberto Di Michele: hanno firmato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Loredana Iafelice e il consigliere della lista ‘Il Salto’ Gerardo Longo, oltre a quattro consiglieri di opposizione (l’ex candidato sindaco Luigi Marasco, Laura Liguori, Antonietta Cavatasso e Antonio Ieva).

“Le gare d’appalto non si facevano mai”, afferma l’ormai ex presidente del Consiglio comunale Andrea Agnelli, iniziando a elencare le ragioni della sua scelta. Si prediligeva la formula dell’affidamento diretto. “È consentito dalla legge, non che abbiano fatto qualcosa di illecito”, precisa, ma lui avrebbe preferito che si prospettassero opportunità anche ai carapellesi. “L’ultima delibera affidava la videosorveglianza, per 100mila euro, a un operatore della Campania”, evidenzia.

Al vice sindaco, invece, con delega all’Ambiente, rimproverava mancati proventi derivanti dalla raccolta differenziata di plastica e cartone.

Ma questa sarebbe solo la punta dell’iceberg. “Prima di fare guai, a scapito dei cittadini – si sono detti -, andiamo a casa e facciamo venire il commissario, così gestisce il Comune meglio di noi. Per essere corretto, mi ci metto anche io”, afferma Agnelli, che parla di un “cerchio strano”.

A sentire la sua analisi, però, sembra che all’epilogo abbiano contribuito vecchie ruggini mai sopite. Nel 2020, infatti, proprio lui fu estromesso dalla Giunta, sollevato dall’incarico di assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport. Anche all’epoca, lamentava che i carapellesi non avessero accesso agli affidamenti.

Dopo la fuoriuscita di un’altra consigliera dalla maggioranza, aveva scelto comunque di offrire il suo sostegno al sindaco. “Già allora non avevano più i numeri, e gli ho ridato io la maggioranza”, afferma Andrea Agnelli. Avrebbe provato ad “addrizzare il tiro”, ma non ha funzionato.

Scottato dalle due esperienze, per il momento non medita una ricandidatura, anche se, in queste ore, in tanti, fa sapere, lo hanno invitato a riprovarci. “Diamo spazio ai giovani, facciamo andare avanti loro”, dice a caldo.

Ci sarebbe anche un altro elemento che avrebbe influito sulla decisione di mandare all’aria l’Amministrazione: entro il 30 giugno, si paventerebbe un aumento della Tari, circostanza che avrebbe agitato ulteriormente le acque nella maggioranza.

Se lo scioglimento fosse intervenuto un paio di mesi prima, i cittadini di Carapelle sarebbero tornati alle urne l’8 e il 9 giugno. Il 24 febbraio, infatti, era il termine ultimo entro il quale dovevano verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali per motivi diversi dalla scadenza naturale, ai fini dell’inclusione nel turno di Primavera.