Sanitari terrorizzati dopo l'aggressione a un oss: "Al Tatarella serve presidio sicurezza H24"

Rino Pezzano, consigliere comunale di minoranza del movimento politico 'Avanti Cerignola', dopo l'ennesima aggressione subita da un operatore sanitario in servizio presso l'ospedale Tatarella, ha chiesto un presidio fisso, H24, per tutelare i dipendenti della struttura ed anche i pazienti.

"Servono risposte e non la solita e inutile propaganda". Pezzano attacca l'amministrazione del sindaco Francesco Bonito, bollandola come non pervenuta sull'argomento, "in grado solo di blaterare cose che sistematicamente non accadono" aggiunge.

Secondo Pezzano, il presidio della polizia locale non sarebbe mai esistito: "Quello che Bonito ha spacciato come 'presidio' non è stato altro che un semplice pattugliamento dinanzi l'ospedale, nell'ambito delle normali attività della Polizia Locale"

Sul presidio di Polizia, "anche questo presentato in modo maestoso" il consigliere comunale d'opposizione, già vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali della Giunta targata Franco Metta, si domanda come mai, per 30 lunghissimi minuti, il personale sanitario sia rimasto letteralmente 'ostaggio' dei deliri e delle minacce di un uomo prima che giungessero sul posto gli agenti di Polizia. "I cittadini di Cerignola sono costretti ad avere come primo punto di riferimento sanitario un ospedale dai servizi insufficienti e quanti vi lavorano ogni giorno – a cui va la nostra completa solidarietà – a vivere costantemente nel terrore. Le promesse da campagna elettorale di Bonito, come era chiaro sin da subito, si sono dimostrate per ciò che erano: fuffa. Al 'Tatarella' serve un presidio fisso che assicuri realmente sicurezza, 24 ore su 24, come chiedono giustamente i sindacati".