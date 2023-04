Basta violenza e aggressioni in pronto soccorso: al 'Tatarella' è ora attivo il presidio della polizia

L'annuncio del sindaco, Francesco Bonito. E contro furti e atti vandalici nei parcheggi, "ci affideremo alle cooperative sociali di vigilanza. Siamo in dirittura d’arrivo anche in questo senso"

Attivato, all'ospedale 'Tatarella' di Cerignola - spesso teatro di violenze e aggressioni in danno di medici e personale sanitario - un presidio della Polizia di Stato, che affiancherà quello della polizia locale, che da cinque mesi pattuglia il pronto soccorso cittadino.

Nel dettaglio, una unità della pPolizia di Stato si aggiungerà agli agenti della polizia locale che già prestano servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola. “È una giornata storica per il presidio ospedaliero", ha commentato l’assessore Cicolella. "Già in campagna elettorale avevamo promesso che ci saremmo impegnati affinché questo ospedale fosse dotato di un presidio di polizia e finalmente ci siamo riusciti. Negli ultimi cinque mesi i nostri agenti di polizia locale hanno pattugliato, dalle 8:00 alle 20:00, il pronto soccorso del Tatarella, troppe volte teatro di fatti di cronaca e di violenze gratuite ai danni del personale medico e non solo”.

“In questo modo - rimarca Cicolella - stimoliamo l’utilizzo di un altro prezioso strumento, che è quello del Daspo Urbano, entrato ufficialmente nel nostro regolamento di Polizia Locale. Renderemo difficilissima la vita a chiunque pensi di poter infastidire medici, infermieri e utenti che in quel luogo ci lavorano o vi si recano per seri motivi personali”.

"Oggi è una bella giornata per la città", commenta soddisfatto il sindaco Francesco Bonito. "Con l'assessore Teresa Cicolella abbiamo incontrato il vicequestore aggiunto Loreta Colasuonno e il direttore generale della Asl Antonio Nigri per parlare anche di future iniziative", anticipa. "Lavoriamo ad un protocollo di intesa con la polizia locale, polizia di Stato, Asl e vigilanza privata per rafforzare in maniera decisiva la sicurezza nel nosocomio. Inoltre, grazie all’impegno della direzione strategica dell’azienda sanitaria locale, siamo prossimi all’apertura di un punto ristoro che nel nostro ospedale incomprensibilmente manca da 20 anni".

"Inoltre affideremo alle cooperative sociali la vigilanza dei parcheggi interni al Tatarella: in maniera sistematica riceviamo segnalazioni di furti e atti vandalici proprio all’interno dello slargo che ospita le vetture dell’utenza e del personale. Siamo in dirittura d’arrivo anche in questo senso. Manteniamo le promesse e rispettiamo il nostro programma elettorale per una città più vivibile e più sicura".