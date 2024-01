Uccise la figlia e il presunto amante della moglie: la difesa di Taulant si oppone al giudizio immediato

Uccide la figlia 16enne e il presunto amante della moglie, la difesa di Malaj Taulant si oppone al giudizio immediato (chiesto e ottenuto dai pubblici ministeri Antonio Laronga e Sabrina Cicala) e avanza richiesta di giudizio abbreviato.

Per la mattanza di Torremaggiore, Taulant - difeso dagli avvocati Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio - risponde di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. L'uomo, panettiere albanese di 45 anni, ha ucciso a coltellate il 51enne Massimo De Santis, ritenuto l'amante della moglie, e la figlia Jessica, di soli 16 anni, intervenuta in difesa della madre Tefta, gravemente ferita ma sopravvissuta alla mattanza.

Tutta la sequenza (ripresa dall'uomo con il proprio cellulare) è avvenuta alla presenza del figlioletto di soli 5 anni, l'unico 'graziato' dalla furia omicida.

La decisione, sul punto, verrà sciolta a fine gennaio; in materia, la riforma del 2019 non ammette l'accoglimento del giudizio abbreviato per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Nel processo, si costituiranno parti civili la moglie dell'imputato Tefta Malaj, difesa dall’avv. Roberto de Rossi, e i familiari di Massimo De Santis, rappresentati dall’avv. Matteo Tenace.

Il duplice omicidio

Il duplice omicidio è avvenuto il 7 maggio scorso, in una palazzina di via Togliatti, a Torremaggiore. Ad armare la mano dell’uomo, sarebbe stata la gelosia: il primo a cadere sotto i colpi dei fendenti è stato il 51enne Massimo De Santis, commerciante incensurato del posto. L’uomo, che abitava nella stessa palazzina, è stato colpito nell’androne del palazzo: ferito alla gola, è morto sul colpo.

A quel punto, il 45enne avrebbe raggiunto la moglie, sua connazionale, classe 1984, in casa. In difesa della donna, però, sarebbe intervenuta la figlia della coppia - studentessa di appena 16 anni - che, incassati involontariamente i colpi, è morta durante il trasporto in ospedale. Ferita invece la donna. A tutta la drammatica scena ha assistito il figlio minore della coppia, di soli 5 anni, rimasto sotto shock.