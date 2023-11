Giudizio immediato per Malaj Taulant, l'uomo che ha ucciso la figlia di 16 anni e il presunto amante della moglie

Giudizio immediato per Malaj Taulant, l'uomo accusato di aver ucciso con numerose coltellate, il 7 maggio scorso, Massimo De Santis, il 51enne titolare del 'Bar Jolly' di Torremaggiore, e Jessica Malaj, figlia sedicenne di Taulant, accoltellata più volte a morte mentre tentava di difendere la madre dalla furia omicida del padre, nonché di aver tentato di uccidere, ferendola con numerose coltellate, anche la moglie Tefta davanti al figlio minore di soli 5 anni.

La prima udienza è fissata per il prossimo 29 dicembre, davanti ai Giudici della Corte d'Assise di Foggia. Il rito immediato, richiesto ed ottenuto dai pubblici ministeri che hanno condotto le indagini - Antonio Laronga e Sabrina Cicala - consente di saltare l'udienza preliminare e arrivare dritti al dibattimento dove l'imputato, difeso dai legali Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, sarà alla sbarra per rispondere di duplice omicidio volontario pluriaggravato e tentato omicidio pluriaggravato.

Si costituiranno come parti civili nel processo penale la moglie dell’omicida, Tefta Malaj, unica sopravvissuta alla mattanza, difesa dall’avv. Roberto de Rossi, e i familiari di Massimo De Santis, difesi dall’avv. Matteo Tenace.

Il duplice omicidio

Il duplice omicidio è avvenuto il 7 maggio scorso, in una palazzina di via Togliatti. Ad armare la mano dell’uomo, sarebbe stata la gelosia: il primo a cadere sotto i colpi dei fendenti è stato il 51enne Massimo De Santis, commerciante incensurato del posto.

L’uomo, che abitava nella stessa palazzina, è stato colpito nell’androne del palazzo: ferito alla gola, è morto sul colpo.

A quel punto, il 45enne avrebbe raggiunto la moglie, sua connazionale, classe 1984, in casa. In difesa della donna, però, sarebbe intervenuta la figlia della coppia - studentessa di appena 16 anni - che, incassati involontariamente i colpi, è morta durante il trasporto in ospedale. Ferita invece la donna.

A tutta la drammatica scena ha assistito il figlio minore della coppia, di soli 5 anni, rimasto sotto shock.