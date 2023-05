Il terrore visto da un bambino di 5 anni: "Tremava, l'ho preso in braccio e l'ho portato via"

Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio della notte del 7 maggio scorso che si è consumato nell'androne delle scale e in un appartamento di una palazzina di via Palmiro Togliatti 32, a Torremaggiore.

Quella notte, intorno all’1.40, Taulant Malaj avrebbe contattato suo fratello riferendogli di aver ucciso tre persone. Il panettiere 45enne - contrariamente a quanto ha sostenuto in sede di interrogatorio - avrebbe raggiunto in auto l'abitazione del fratello suonando ripetutamente il clacson. Con le mani intrise di sangue, lo avrebbe invitato a salire in auto aggiungendo che il dettaglio del bambino terrorizzato.

Il fratello e la cognata hanno preferito raggiungere a piedi il luogo della mattanza, distante pochi minuti: “Non siamo entrati, dalla porta vedevamo una persona a terra di sesso maschile. Mia moglie è entrata con i soccorritori nell’abitazione, da dove prelevava il figlio minore di mio fratello e lo portava fuori” è quanto emerge nell'ordinanza di convalida del fermo dell'assassino a firma del Gip Roberta Di Maria.

Sceso dall’abitazione, al loro arrivo, Talant Malaj, avrebbe indicato il corpo esanime di Massimo De Santis, inquadrandolo come l'amante della moglie: “Mio fratello si presentava abbastanza tranquillo ed aveva le mani insanguinate e riferiva ancora una volta, questo è l’amante. L’ho ucciso”. Ai familiari più stretti Taulant non avrebbe mai riferito di essere stato tradito, tantomeno delle sue intenzioni. “Il nostro rapporto si fermava al saluto e a qualche frequentazione sporadica” ha evidenziato il fratello.

Queste invece le dichiarazioni fatte dalla cognata dell'assassino, escussa a poche ore dal delitto: "Ci diceva di venire a prendere il bambino. Approfittando dei soccorsi sono salita su da sola in appartamento e ho preso il bambino e l’ho portato giù. In casa c’era la mamma stesa che mi chiedeva di portarlo giù".

La cognata dell'uomo ristretto in carcere e reo confesso degli omicidi della figlia Jessica di 16 anni e del titolare del 'Bar Jolly', Massimo De Santis, era intervenuta durante la trasmissione News 24 Albania. Rispetto alle affermazioni della donna che dal Policlinico Riuniti di Foggia ha rivelato che il panettiere avrebbe abusato della loro figlia, ha precisato che la 39enne non ne avesse mai parlato con lei. Ha poi sostenuto che il bambino non fosse coperto e che tremava. A quel punto l’avrebbe preso in braccio.