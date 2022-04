Morte Donato Monopoli: chiesti 14 anni e 4 mesi per i due imputati

La pena base richiesta è di 21 anni più 6 mesi, che si riduce a 14 anni e 4 mesi in virtù della scelta del rito abbreviato. Questa la richiesta del pm Galli, per entrambi gli imputati, a processo per la morte di Donato Monopoli, il giovane di Cerignola deceduto dopo 7 mesi di agonia, in conseguenza di una rissa in discoteca. L’accusa si muove nella cornice del reato di omicidio (art. 575 del codice penale) benché resti il dubbio da sciogliere sulla qualificazione giuridica del reato, tra dolo eventuale o la colpa cosciente.

Per il caso, lo ricordiamo, sono imputati due giovani foggiani, assenti in aula. Lunga e partecipata la discussione della pubblica accusa: per un’ora e mezza il pm Galli ha ricostruito l’intera vicenda, muovendosi tra gli atti probatori (numerosi i riferimenti alla super-perizia richiesta dal gup) e sentenze che hanno fatto giurisprudenza. La parola è passata ora ai patroni di parte civile. L’udienza-fiume è ancora in corso.