Fermo amministrativo, contribuente fa ricorso e vince: società non era più legittimata alla riscossione

A Foggia la quarta sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, il 26 febbraio scorso si è espresso sul ricorso presentato il 17 aprile 2023 contro la società di riscossione tributi Soget Spa, da un contribuente di Bovino assistito dall’avv. Michele Lobrace del Foro di Salerno che aveva impugnato il preavviso di un fermo amministrativo dell'auto notificatogli il 9 novembre 2022, quando però era scaduta la convenzione tra la società ed il Comune, ritenendolo, quindi, illegittimo, vale a dire "inesistente, nullo, inefficace, in quanto infondato in fatto ed in diritto, adottato in carenza di potere e legittimazione e pertanto carente dei presupposti di legge, oltre che non provato" le osservazioni del ricorrente.

La Soget, parte resistente, dal canto suo, aveva chiesto la conferma del preavviso di fermo e il respingimento del ricorso proposto dall'utente, definendolo "del tutto infondato".

Il contribuente si era opposto al fermo del bene mobile scaturito dall'omesso versamento delle somme richieste attraverso tre ingiunzioni di pagamento per un importo complessivo d 1.124 euro oltre interessi, compensi di riscossione e diritti e spese esecutive. A sostegno del ricorso, il ricorrente aveva eccepito "la violazione e falsa applicazione di legge - carenza di legittimazione attiva dell'agente di riscossione, carenza del potere accertativo e difetto di legittimatio ad causam conseguente alla cessazione dell'affidamento della gestione dei tributi locali, illegittimità del caso". Ed infine, anche per l'intervenuta prescrizione del credito.

La Soget riteneva invece che avrebbe potuto portare a termine, anche oltre la data di scadenza contrattuale del servizio, tutte le procedure di riscossione coattiva conseguenti alle ingiunzioni di pagamento che siano state notificate entro la data di scadenza del contratto.

Il Comune di Bovino non si era costituito in giudizio e con nota del 10 maggio 2023 aveva avanzato istanza alla Soget di sospensione del fermo amministrativo.

Tra i 'motivi della decisione', la parte in cui la convenzione sottoscritta con il Comune di Bovino recita che "...saranno riscosse le entrate comunali relative alla durata della gara, nonché quelle ad esse anteriori, sempre ché queste ultime siano ancora esigibili...". Inoltre, all'art. 2 si legge che "l'affidamento ha durata di tre anni", mentre l'art. 6 obbligava l'affidatario del servizio "a raccogliere, conservare e successivamente, entro e non oltre 120 giorni dal termine dell'incarico, anche per il caso di risoluzione del contratto, restituire agli uffici comunali la documentazione amministrativa in formato cartaceo ed elettronico, nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti".

La convenzione, pertanto, in contrasto con quanto argomentato da parte resistente, prevede espressamente che tutta la documentazione sia restituita nel termine massimo di 120 giorni dallo scadere dell'affidamento.

Il Presidente e relatore della Corte di Giustizia Tributaria, quarta sezione di Foggia, Aquilina Picciocchi, ha quindi dato ragione al ricorrente per carenza di legittimazione della Soget ad esercitare l'attività esattiva per il Comune di Bovino.