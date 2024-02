Preside aggredito a Lucera, Ciuffreda (Flc-Cgil): "Violenza esecrabile. La comunità educante non merita questo"

"Un atto di violenza esecrabile, che colpisce l’Istituzione scuola il cui compito è quello di preparare il cittadino attraverso le regole della civile convivenza e del rispetto".

Sono le parole di Giuseppe Ciuffreda, segretario generale Flc-Cgil Foggia, in merito alla aggressione del dirigente scolastico dell'istituto Bozzini-Fasani di Lucera Pasquale Trivisonne, da parte della madre di un alunno che non riteneva sufficiente la punizione inflitta a uno studente che aveva picchiato il figlio. Una punizione che era stata decisa dal consiglio di classe convocato in via straordinaria per esprimersi sull'accaduto. L'episodio segue quello avvenuto pochi giorni prima in un istituto comprensivo di Taranto.

"La comunità educante e democratica non merita tutto questo, da parte poi di chi, seppur in veste diversa, dovrebbe farne parte", puntualizza Ciuffreda, il quale corrobora il concetto rimarcando le parole del presidente della Repubblica Mattarella («Questi episodi rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo»): "È intollerabile questo clima. Solidarietà al dirigente Trivisonne, 'colpevole' solo di aver fatto il proprio dovere".