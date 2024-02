Choc a Lucera: dirigente scolastico dell'istituto Bozzini-Fasani picchiato dalla madre di un alunno

Il caso del dirigente scolastico di Taranto aggredito, purtroppo non è un caso isolato in Puglia.

Sabato scorso anche il preside dell'istituto Bozzini-Fasani di Lucera, il prof. Pasquale Trivisonne, è stato malmenato dalla madre di un alunno che evidentemente non aveva accettato la punizione della sospensione di cinque giorni inflitta dai consigli di classe, all'indirizzo di due studenti della scuola media, di 11 e 12 anni, responsabili, uno dell'aggressione al figlio della donna, l'altro di aver diffuso il video del gesto.

"Un episodio imprevedibile " il commento a Foggiatoday di Trivisonne: "Non ha nulla a che fare con la nostra comunità scolastica". La donna, il giorno prima della sospensione comminata ai due studenti, aveva manifestato un certo malcontento, salvo poi ripresentarsi il giorno dopo e aggredire fisicamente il Preside.

Sulla vicenda si è espresso il consigliere regionale del Gruppo Misto, nonché presidente della II Commissione, Antonio Tutolo: “Se siamo arrivati alle aggressioni fisiche a un dirigente scolastico per aver fatto il proprio dovere, allora dobbiamo rivedere tante cose della nostra società. Ma prima di tutto va espressa totale e incondizionata solidarietà al professor Pasquale Trivisonne, preside dell’istituto Bozzini-Fasani di Lucera che qualche giorno fa è stato malmenato da una madre, così come al suo collega Marco Cesario di Taranto che ha subito la stessa sorte sempre in questa settimana”.

I sanitari del pronto soccorso hanno giudicato le ferite guaribili in cinque giorni. “Non dobbiamo assolutamente ammettere e far passare sotto silenzio situazioni del genere – ha aggiunto Tutolo – perché i capisaldi educativi vanno preservati a qualunque costo se vogliamo che i nostri figli diventino poi buoni cittadini che sappiano trovare solo nel dialogo, anche serrato, la soluzione ai problemi. Pure il ragazzo vittima di bullismo va protetto adeguatamente e con gli opportuni accorgimenti, ma aggiungere altra violenza non serve assolutamente a niente”.