Incendio allo 'Iacovone', arrestati due tifosi foggiani

Alle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato sta dando esecuzione a una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due tifosi del Foggia.

Sono ritenuti responsabili del reato di incendio aggravato e di averlo commesso in occasione di una manifestazione sportiva e in un luogo aperto al pubblico.

L'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto, si riferisce a quanto accaduto lo scorso 3 settembre, dopo il derby Taranto-Foggia, valido per la prima giornata del campionato di serie C girone C, quando dal settore che ospitava i supporter rossoneri, divampò un incendio. Per quell'episodio, il Giudice sportivo inflisse l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

I successivi rilievi accertarono che il rogo partì da un fumogeno che cadde sotto il settore, dove era stoccato del materiale di plastica e catrame, che prese subito fuoco. Nelle settimane successive furono diversi i provvedimenti di Daspo emessi nei confronti dei sostenitori foggiani.