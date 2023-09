Pugno duro del Giudice Sportivo: una gara a porte chiuse per il Foggia, squalificato Tounkara

Costano caro al Foggia i disordini avvenuti durante la gara contro il Taranto. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Inoltre, è stato richiesto alla Procura Federale di effettuare approndimenti in merito all'incendio scoppiato al termine della partita nei pressi del settore ospiti (continua a leggere). Nello specifico, come riporta il dispositivo si richiede che la Procura "accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto; accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza; indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in ordine alla provocazione dell’incendio in questione; acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi e infine che accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere".

L'obbligo di disputare una gara a porte chiuse scaturisce dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in ordine alla gara nei quali sono emerse diverse condotte adottate dai tifosi rossoneri: l'accensione e il lancio - fra il 16' e il 44' del secondo tempo - di almeno otto fumogeni senza provocare conseguenze dannose; l'esplosione sul terreno e nel recinto di gioco di almeno sei petardi di elevata potenza, senza provocare conseguenze dannose. In particolare, fra il 16' e il 17' del secondo tempo, il lancio sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi, hanno provocato la sospensione della gara per circa un minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale. Durante tale frangente hanno lanciato un altro petardo che, deflagrando, ha provocato, in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro. Inoltre, al 17' ed al 21' del secondo tempo, sono stati lanciati tre petardi verso il Settore Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose.

Al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del Foggia, nelle adiacenze del Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara. Secondo il Giudice sportivo "risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del Foggia, in occasione e durante la gara in oggetto. In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici. Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva. Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate. Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del Foggia, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara".

"Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit, impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata - riporta ancora il dispositivo - alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l'inflizione della sanzione dell'obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse".

L'obbligo di giocare una gara a porte chiusa dovrà essere scontato con decorrenza dalla seconda giornata di campionato successiva alla data di pubblicazione del dispositivo onde consentire alla Lega di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate. Dunque, la partita da disputare a porte chiuse sarà quella tra Foggia e Virtus Francavilla, in programma il 21 settembre alle ore 20.45.

Salterà l'esordio casalingo di lunedì prossimo Mamadou Tounkara. L'attaccante è stato squalificato per un turno per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo un gesto offensivo.