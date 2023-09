Post gara di Taranto infuocato: incendio allo stadio Iacovone, il rogo nella Curva Sud

Spaventoso incendio allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, nell'area della Curva Sud, al termine dell’incontro di calcio tra i padroni di casa e i rossoneri di mister Cudini, terminato due reati a zero per i ragazzi di Capuano.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco intervenuti con più squadre, il rogo è divampato nel settore degli ospiti, lato gradinata.

Danni ingenti. A bruciare rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica che erano stati ammassati sotto il settore ospiti.

Un nuovo focolaio si è aperto nelle vicinanze della tribuna laterale. Come raccontato in una diretta Facebook di Antenna Sud, l’incendio ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica, situazione che ha comportato anche la sospensione della conferenza stampa post gara dei due allenatori.

Durante le operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito.

I tifosi del Foggia, arrivati allo stadio soltanto a quindici minuti dalla fine per via di un incidente che ha visto coinvolta un'auto del 113, hanno lasciato lo Iacovone in sicurezza, scortati da polizia e carabinieri.