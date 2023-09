Incendio allo ‘Iacovone’, rogo forse causato da un fumogeno

Sono in corso le indagini della Digos sull’incendio divampato ieri sera all'interno dello stadio Iacovone di Taranto, al termine della gara tra i padroni di casa e il Foggia. Tra le ipotesi al vaglio – come riporta Ansa - ci sarebbe quella di un fumogeno gettato dal settore ospiti e caduto su un materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica destinati alla pista di atletica del campo scuola, che erano presenti sotto il settore occupato dai tifosi ospiti, peraltro giunti allo stadio intorno all’ora di gioco per un tamponamento avvenuto sulla statale 106.

I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per domare le fiamme che rischiavano di invadere anche gli altri settori. Motivo per il quale, le conferenze stampa post partita dei due tecnici sono state annullate. Sul caso è giunto anche il commento del Calcio Foggia 1920, che attraverso una nota ha espresso vicinanza alla società e alla città di Taranto: “Speriamo che le indagini, già partite, portino immediatamente alla luce la natura dell’incendio divampato e che, qualora ci fosse il dolo, i responsabili vengano puniti”. Il club rossonero si rende totalmente disponibile, sin da subito, a collaborare con gli organi competenti.