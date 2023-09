I rossoneri di Cudini sconfitti all'esordio: il derby va al Taranto di Capuano

Non è iniziato sotto una buona stella il campionato per il Foggia. È, infatti, finito 2 a 0 il derby contro il Taranto di Capuano. I rossoneri di mister Cudini non ce l’hanno fatta ad espugnare lo Iacovone. È successo tutto nel secondo tempo che ha visto andare in rete Matias Antonini Lui al 65’ e Mamadou Kanoute all’85’.

Queste le formazioni in campo. Per il Taranto Vannucchi, Heinz, Antonini, Enrici, Romano (dal 52′ Panico), Calvano (dall’83’ Papaserio), Bonetti (dal 46′ Fiorani), Zonta (dal 46′ Kanoute), Ferrara, Bifulco, Cianci (dal 76′ Samele).

Per il Foggia Dalmasso, Salines, Carillo (dall’89’ Antonacci), Marzupio, Rizzo, Martini (dal 12′ Vezzoni), Marino, Di Noia (dall’89’ Vacca), Schenetti (dal 73′ Embalo), Tounkara (dal 46′ Peralta), Tonin.

Il prossimo match vedrà i Satanelli ospitare allo Zaccheria il Giuliano.

(Foto: Calcio foggia_Facebook)