Cade dal monopattino, avvocato suggerisce di dire che è stato tamponato: "Così pigliamo qualcosa"

Nelle carte dell’inchiesta che grazie alla denuncia di un notaio (qui l'approfondimento) ha svelato il sistema truffaldino dei finti incidenti stradali costituito dagli avvocati Michele e Alessandro Mongelli, viene riportato anche un episodio in cui uno dei due fratelli suggerisce a una giovane cliente di fornire una versione diversa di un sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti i suoi due figli, altrimenti “non prendiamo niente” precisa.

L’avvocato Michele Mongelli fornisce lo spunto di inscenare un falso incidente stradale, aggiungendo di avere già disponibile un’autovettura per simulare un “falso tamponamento”.

Nella caduta dal monopattino condotto dalla sorella, probabilmente per via di una busta, il figlio della donna si era procurato delle ferite a una gamba e la rottura di un dente. Contattato al telefono, l’avv. Mongelli invita la giovane madre a sostenere la dinamica del monopattino travolto da un’auto.

"La istruisce affinché qualora glielo chiedano dica che i dati relativi al sinistro sono in possesso dell’avvocato” e “ribadisce che non deve dire che è caduto da solo altrimenti non prendono niente”, ma “che il figlio a bordo di un monopattino è stato tamponato da una macchina. Aggiunge che la macchina l’ha già lui”.