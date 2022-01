Il ritorno a scuola spaventa: sindaci foggiani si organizzano, la Regione ha le mani legate

Non vi è dubbio che i governatori delle regioni siano preoccupati in vista della riapertura delle scuole in programma lunedì 10 gennaio. Tuttavia, dal Nord al Sud dello Stivale, non pioveranno ordinanze restrittive, men che meno nella Puglia zona bianca, nonostante il presidente Michele Emiliano sia stato tra i sostenitori più convinti del ricorso allo strumento della Dad o della didattica digitale integrata in epoca pandemica.

Come però ha evidenziato all’Ansa l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, non vi sarebbero i presupposti giuridici per ricorrere a strumenti alternativi alla scuola in presenza. Ad ogni buon conto si sta verificando un incremento esponenziale dei contagi, che coinvolge tutti: docenti, personale scolastico, alunni e famiglie. Mancherebbero anche le mascherine Ffp2. Ergo, la Regione ha le mani legate ma monitora la situazione: “Vediamo cosa succede nelle prossime ore”.

La copertura vaccinale Covid per la fascia pediatrica 5-11 in Puglia – dove si vaccina con il metodo 'scuola per scuola' – è del 22.2%, ovvero la più alta in Italia, contro una media nazionale dell’11.9%. La copertura per la terza dose al 44% (+4.5% rispetto alla media nazionale); in provincia di Foggia l'hanno ricevuto 208.690 persone. La prima dose 2.104 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni. Per quanto riguarda i ricoveri, la percentuale dei posti letto in area non critica è del 15% (otto punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale), del 7% (16% in Italia), quella delle terapie intensive. Stabile da un po’ di giorni la curva dei contagi.

Nel frattempo a Orsara di Puglia la Giunta comunale ha già preso la sua decisione, sospendendo l’attività didattica in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il micronido, fino al 15 gennaio. “I casi sono passati da 43 a 79. I risultati dello screening di massa che abbiamo svolto anche oggi e che continuerà domani e nei prossimi giorni, indicano che nelle prossime 24-48 ore il numero dei contagiati e delle persone sottoposte a quarantena aumenterà ancora”.

A Lesina e a Casalvecchio di Puglia, i sindaci hanno puntato sui test all’infezione da Covid-19 Coronavirus gratuiti a tutti gli alunni. Altri sindaci si sono presi qualche ora di tempo per riflettere sul da farsi. La responsabilità delle decisioni ricadrà solo ed esclusivamente sugli amministratori locali, salvo clamorosi interventi da Bari o del Governo.

Va ricordato che per quanto riguarda la gestione delle positività negli istituti scolastici, nelle scuole d’infanzia è prevista la sospensione delle attività per dieci giorni già in presenza di un caso di positività. Nelle primarie, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Per quanto riguarda la suola secondaria di I e II grado (media, liceo, istituti tecnici etc etc): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine Ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la dad per dieci giorni.