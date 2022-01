Sindaco barrica le scuole contro il Covid: chiuse per una settimana, è la prima ordinanza

A tre giorni dalla ripresa delle attività didattiche nelle scuole, arriva il primo provvedimento - in provincia di Foggia - che dispone la sospensione delle attività in presenza. Il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce ha infatti firmato una ordinanza che dispone la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il micro nido, dal 10 al 15 gennaio compresi.

Con il provvedimento, inoltre, sono sospesi i servizi di mensa scolastica e trasporto per l'intero periodo della sospensione dell'attività didattica in presenza. Il provvedimento è determinato dai risultati dello screening epidemiologico di massa (tampone antigenico) organizzato dalla Amministrazione comunale "che confermano un elevato e veloce incremento della diffusione del contagio nel territorio comunale".

Nel 'paese dell'orsa', sono infatti salite a 43 le positività accertate: "Con tutta probabilità, dunque, già nelle prossime 24-48 ore i contagi aumenteranno ulteriormente. Grazie allo screening di massa che abbiamo avviato, avremo modo di aumentare il tracciamento e impedire che chi è risultato positivo possa contagiare altre persone. L’incremento dei casi ci preoccupa", ha dichiarato ieri il primo cittadino.