Lesina prova a tenere Omicron lontano da scuola: tamponi gratuiti ad alunni di elementare e media

L’amministrazione comunale di Lesina, in vista del ritorno in classe dopo le festività natalizie, organizza uno screening scolastico in modalità open day, in collaborazione con l’Asl.

Ad annunciare l’iniziativa sono il sindaco Primiano Di Mauro e il consigliere delegato alla Sanità Vittorio Bramante, che ringraziano a nome di tutta la comunità lesinese il direttore generale dell’Asl di Foggia Vito Piazzolla per la disponibilità, e per il supporto i medici di medicina generale, gli operatori del Distretto sanitario di Lesina e la locale associazione di protezione civile “Francesco Giagnorio”.

Sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 12, nella Sala Auditorium del Centro Polifunzionale di Lesina saranno eseguiti tamponi antigenici gratuiti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nella fascia d’età 6-14 anni. In caso di disponibilità, l’attività di screening sarà estesa ad altre fasce d’età.

La giornata è stata organizzata anche alla luce dell’avvenuta ripresa dei contagi: gli ultimi dati comunicati dal sindaco parlavano di 88 positivi al 5 gennaio (tutti con sintomatologia lieve e sotto controllo, nessuna ospedalizzazione).

Sindaco e consigliere delegato invitano “tutta la popolazione interessata a farsi parte diligente affinché questa verifica coinvolga il maggior numero possibile di studenti, così da poter assicurare un sereno rientro a scuola per tutti”.