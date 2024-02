Dopo la scarcerazione choc, Sinesi di nuovo al 41 bis: "C'era il rischio di una ulteriore latitanza"

Se e cosa avesse in mente di fare il boss della Società Foggiana, Roberto Sinesi, uscito dal carcere il 10 febbraio 2024 e rientrato a Rebibbia sempre in regime di 41 bis appena 48 ore dopo, è l'interrogativo che gli inquirenti si sono posti dopo il provvedimento di scarcerazione della Corte d'Appello di Bari.

Difatti, è su cosa sarebbe potuto realmente accadere, il motivo della richiesta di impugnazione lampo avanzata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Bari contro il provvedimento di scarcerazione del numero uno dell'omonimo clan della Società Foggiana, con il quale erano state ridotte di 19 anni, mediante la continuazione, le pene già passate in giudicato.

Un provvedimento che “rispettiamo ma non condividiamo” ha evidenziato ieri nel corso della conferenza stampa sul sequestro di beni da 2,5 milioni di euro al boss Rocco Moretti, il Procuratore Roberto Rossi. Alla base del ricorso, il rischio che il capo del clan Sinesi-Francavilla potesse far perdere le proprie tracce.

Il provvedimento è stato sospeso dalla stessa Corte d’Appello in attesa della decisione della Corte di Cassazione: “Eravamo stati informati, del rischio reale di una ulteriore latitanza con qualche problemino connesso” ha aggiunto il numero uno della Procura e Dda di Bari, che evidentemente non ha dimenticato gli sfottò su Tiktok - 'Maresciallo non mi prendi' - pubblicati all'indomani dell'evasione fantozziana dal carcere di Nuoro, del boss della mala di Vieste Marco Raduano.