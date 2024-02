Mafia foggiana si sgretola, il boss Moretti alle corde: "Grande effetto di sicurezza per i cittadini"

Se è vero che boss e sodali della malavita metterebbero in conto di trascorrere gran parte della loro vita in galera, sarebbe altrettanto vero che l’aggressione ai beni accumulati illecitamente, è un tema sottovalutato negli ambienti criminali.

Il sequestro preventivo di beni mobili e immobili del valore di oltre 2,5 milioni di euro eseguito nei confronti del boss della Società Foggiana, Rocco Moretti, rientra nella strategia della Squadra Stato finalizzata al contrasto alle organizzazioni criminali della Capitanata. “Un grande effetto di sicurezza per i cittadini” ha detto il Procuratore della Dda di Bari, Roberto Rossi, in conferenza stampa: “Negli ultimi due anni, solo nel territorio della provincia di Foggia, sono stati sequestrati circa 19 milioni di euro. Così facendo mettiamo in difficoltà la criminalità organizzata e la mafia foggiana, che è ricca e che oltre alla violenza, è diventata una mafia degli affari con capacità di investimenti altrove. Sa tenere le due cose insieme. Cerignola è invece una mafia più silente con grandi capacità di fare reati un po’ in tutta Italia e anche all’estero. Soprattutto le rapine ai portavalori. Siamo speranzosi che ci saranno altri sequestri importanti e che questa mafia verrà sconfitta”.

Complessa, ma riuscita, la ricostruzione dei beni sequestrati appartenenti al boss, ai componenti del nucleo familiare e alle persone che gestiscono il patrimonio del clan Moretti: “E’ uno degli strumenti maggiormente efficaci, oggi il vertice della mafia foggiana si trova a dover difendere un sequestro importantissimo. Sta affrontando un momento di grande disgregazione e forte difficoltà economica” ha evidenziato il tenente colonnello dei carabinieri Paolo Iannucci, che da quattro anni esatti – ricorre oggi 15 febbraio l’apertura - guida la sezione Dia a Foggia: “Siamo entrati pienamente nella Squadra Stato” sottolinea.

“I fatti ci stanno dando ragione, abbiamo raccolto risultati significativi nel campo delle misure di prevenzione” aggiunge un collega.