Sequestrato il tesoro di Rocco Moretti: il boss possedeva beni per 2,5 milioni di euro

La Direzione Investigativa Antimafia, dalle prime luci dell’alba, ha dato esecuzione ad una misura patrimoniale, disposta dal Tribunale di Bari – III Sezione Penale in funzione di Tribunale della Prevenzione, su proposta formulata dal Procuratore del capoluogo pugliese e dal direttore della Dia, nei confronti del 74enne Pasquale Moretti, detto 'Il Porco', boss dell'omonimo clan della Società Foggiana, attualmente detenuto in regime speciale (ex art. 41 bis), condannato nell'ambito del processo Decima Azione a 10 anni e 8 mesi per associazione di tipo mafioso.

Il sequestro, per un valore complessivo stimato di circa 2,5 milioni di euro, riguarda quattro imprese operanti nella città e provincia di Foggia, nei settori del commercio all’ingrosso di generi vari, nel commercio al dettaglio di articoli per la casa e per la ristorazione e nella gestione di bar, nonché beni mobili e immobili, autoveicoli, macchine operatrici e numerosi rapporti finanziari e polizze assicurative. Sequestrati anche quattro fabbricati: due abitazioni, un box e una struttura per l'esercizio di attività di bar e ristorazione

Il risultato ottenuto è frutto di complessi accertamenti svolti su Moretti e sul suo nucleo familiare, che hanno dimostrato come il boss abbia accumulato ricchezze e realizzato investimenti a Foggia, San Giovanni Rotondo, Orta Nova e San Severo, a fronte di una evidente sproporzione tra la capacità reddituale dichiarata al Fisco e la reale consistenza del patrimonio direttamente o indirettamente a lui ascrivibili