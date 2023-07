Coincidenza persa per pochissimo, studenti e lavoratori penalizzati: "Basta spostare la partenza di 2 minuti"

Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha scritto a Ferrovie del Gargano con l'obiettivo di risolvere il problema che colpisce i lavoratori e gli studenti pendolari che da Bari, o altre città nelle quali è prevista una fermata sulla linea del regionale Bari-Foggia, prendono il treno per tornare a Lucera.

Rispetto agli orari di arrivo pomeridiano a Foggia del treno regionale - come ad esempio quelli delle 16:58, 17:28, 17:58 e 18:28, il treno Foggia-Lucera ha orari di partenza che differiscono di solo un paio di minuti rispetto all’arrivo del regionale: 17:00, 17:30,18:00 e 18:30.

"Come potete ben capire è impossibile per i pendolari attraversare il sottopassaggio ed arrivare al punto di partenza del treno Foggia-Lucera in appena due minuti. Per questo vi chiedo se fosse possibile spostare di qualche minuto la partenza del treno Foggia-Lucera di modo che i pendolari possano effettuare velocemente il cambio del treno, evitando di aspettare altri 30 minuti sotto il sole battente o sotto la pioggia dopo una lunga giornata di lavoro o di studio".