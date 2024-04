Gaudiano porta la sua Foggia al concerto del primo maggio

Ci sarà un po’ di Foggia nella Capitale in occasione del concerto del primo maggio. Sul palco allestito (per la prima volta in assoluto) al Circo Massimo ci sarà anche Gaudiano. Ma non è tutto. Nell’opening condotto da BigMama, il giovane cantautore eseguirà dal vivo il brano ‘Favonio’.

“Poter cantare ‘Favonio’ sul palco del Primo Maggio – dichiara – è come se ne rafforzasse il significato. Ho scritto questa canzone pensando a tutte le persone che come me hanno dovuto costruire la propria realtà lontano da casa, specialmente quando casa è al sud e il sud vive ancora una situazione di fortissima disparità sul piano del lavoro inteso come possibilità e diritto. Non c’è giornata migliore come la Festa dei lavoratori perché il mio messaggio di speranza in un cambiamento risuoni forte e chiaro”.

Uscito lo scorso 23 febbraio, ‘Favonio’ prende il nome da un vento che attraversa la sua terra d’origine. “Questo vento – spiegò a suo tempo l’artista – a volte culla, a volte soffoca, altre volte semplicemente spazza via. Dedico questa canzone d’amore a tutto il mezzogiorno italiano, in modo particolare alla mia città, Foggia. A chi come me è stato costretto a lasciare gli amici e gli affetti più cari per inseguire i sogni andando altrove e chi invece sceglie coraggiosamente di restare sviluppando i propri progetti nonostante le difficoltà, trasformandosi nella vera speranza del territorio. Spero che ascoltandola vi faccia sentire a casa ovunque voi siate nel mondo”.

Il concerto avrà inizio alle 13.15 con l’opening in esclusiva per Rai Play ed entrerà nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica Noemi e Ermal Meta, a partire dalle 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali), su Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.