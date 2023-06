Costretti ad attendere il treno successivo, per soli due minuti e dopo una dura giornata di lavoro

“Ci basterebbero 2 minuti. Chiediamo solo che i treni pomeridiani da Foggia per Lucera vengano posticipati di due minuti". È questa la richiesta dei pendolari che lavorano a Bari e nella Bat. Difatti, i treni regionali di Trenitalia arrivano in stazione a Foggia in concomitanza con la partenza del Foggia-Lucera delle Ferrovie del Gargano e costringe i pendolari ad attendere sempre il treno successivo. La richiesta, inoltrata anche a Ferrovie del Gargano, quindi, è di posticipare di soli due minuti la partenza.

"A queste condizioni saremo costretti a raggiungere Foggia in auto e di conseguenza a non rinnovare l’abbonamento con Ferrovie del Gargano. Dopo 10 ore tra lavoro e viaggio non è concepibile aspettare altro tempo in stazione per soli due minuti. Gli orari dovrebbero adattarsi all’esigenze dei pendolari, proprio per permettere la coincidenza con i treni Regionali. Invece il treno ci lascia a piedi. La nostra richiesta è minima, chiediamo solo due minuti di posticipo”.

I pendolari concludono: "Ferrovie del Gargano sa bene che la maggior parte dei passeggeri sono pendolari da Foggia e Bari e potrebbe anche ascoltare la nostra richiesta". L’appello è rivolta anche alla politica locale affinché interceda per trovare una soluzione.