Campi Diomedei, aperta un'altra area: "Entro Natale sarà completamente fruibile"

Uno spettacolo per gli occhi e per l'umore dei foggiani, il parco Campi Diomedei. Quasi 23 ettari di verde a due passi dal centro finalmente stanno per essere completati. Questa mattina una seconda sezione è stata aperta al pubblico con una cerimonia con tanto di taglio del nastro. Nei progetti futuri si sta pensando di attrezzare un'area a zona fitness, uno spazio ristoro e, non può mancare, una parte dedicata alla cultura. Sono alcune delle idee dell'amministrazione comunale tutte ancora 'work in progress'. Per il momento circa metà parco è utilizzabile dai foggiani, anche se la vegetazione è ancora giovane e le aree di ombra scarseggiano.