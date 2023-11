Un'aula natura alla 'Foscolo-Gabelli': sbarca a Foggia il progetto del Wwf

Giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 11.30, nel giardino dell’Istituto Comprensivo Statale Foscolo-Gabelli “Plesso Foscolo” in via Carlo Baffi, 2-4 a Foggia, sarà inaugurata una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa 'P&g per l’Italia', attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese.

Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale, in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dal 2021 è sostenuto da P&g, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia. Dopo il benvenuto della Dirigente Scolastica Fulvia Ruggero, interverrà a presentare il progetto Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia e Lara Marchetta, Delegato WWF Puglia.

Per Wwf Foggia saranno presenti il Presidente Maurizio Marrese e il Vicepresidente Matteo Orsino. Sarà inoltre presente Rita Pesante, Docente Referente Aula Natura della Scuola e lo staff della Dirigente. All’inaugurazione sono stati inviati Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia, Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia, Vincenzo Rizzi, Curatore Scientifico Museo di Storia Naturale - Polo Biblio-Museale Regione Puglia, Massimo Monteleone, Docente Ecologia Agraria, Mar. Magg. Luca Vitrani, Comandante della Stazione Foggia Porta San Severo, Dott. Ferdinando Rossi, Questore di Polizia di Stato Foggia, Dott. Romeo Delle Noci, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Foggia, Giuseppina Lotito, Dirigente UST Foggia, Antonio Tannoia, Presidente Circoscrizione Nord Arpi-Croci, Don Domenico Mucciarone, Parroco Chiesa San Guglielmo e Pellegrino, Don Cristiano Cifferi, Parroco Chiesa Sacro Cuore Foggia, , i rappresentanti dei genitori, le docenti e i docenti, le alunne e gli alunni della Scuola.