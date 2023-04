Vitulano Drugstore Manfredonia rimane in Serie A2: sconfitta a Cosenza

Epilogo amaro alla stagione 2022/23 del Vitulano Drugstore Manfredonia. Gli sforzi, purtroppo, non sono stati sufficienti: sabato 15 aprile, al PalaSport Europa di Quattromiglia di Rende (CS), il Pirossigeno Cosenza vince per 3-2 la trentesima ed ultima giornata di regular season di Serie A2. Già saldamente al secondo posto del Girone C, con questa vittoria i cosentini sono la seconda miglior seconda di tutta la Serie A2, sotto nel confronto per media punti al Todis Lido di Ostia ma sopra la Sampdoria, ottenendo così un ottimo piazzamento per disputare i playoff per la Serie A, con la certezza di giocare l'anno prossimo la Serie A2 Élite. I sipontini, invece, vengono scavalcati dall'Altovicentino come miglior undicesima e sono dunque fuori dai playoff per la nuova seconda categoria. Rimanere in Serie A2 significa, dunque, scendere nella terza categoria.

Primo tempo non particolarmente movimentato, con le due squadre battagliere, consce della posta in palio. I biancoblu sono attenti contro una squadra sulla carta più forte, ma sanno che (anche senza gli squalificati Murgo e Mancusi) hanno un obiettivo. Tranne qualche lampo di entrambe le formazioni, la sfida viene accesa negli ultimi minuti dal gol fulmineo di Luis Gustavo Alemão.

La seconda frazione di gioco, invece, è nettamente più scoppiettante. I calabresi tornano in campo con un'altra marcia: prima un gran gol di Mario Gallitelli, poi il raddoppio del bomber Matias Sanz ribaltano la gara. Né i pugliesi riescono a diminuire lo svantaggio, né i padroni di casa allungano. Mister Ceppi ricorre al portiere di movimento, ma il paziente giro palla viene neutralizzato. Recuperata palla, Francesco Lambre calcia direttamente dalla sua porta, trovando quella avversaria naturalmente vuota e allungando. Assedio disperato del Vitulano Drugstore Manfredonia, che va vicina al pareggio grazie al gol di Alexandre Dall'Onder a meno di un minuto dalla fine, ma non è sufficiente: la partita va al Pirossigeno Cosenza.

FORMAZIONI

Pirossigeno Cosenza: Marano Cantisani G., Marano Cantisani A., Messina, Frassetti, Marchio (c), Petragallo, Sanz, Monterosso, Pagliuso, Scervino, Gallitelli, Lambre. All. Tuoto.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Mura A., Berardinetti, Ferrara N., Mura G., Robustella, Alemão, Lupoli, Barbensi, Fred (c), Colangelo, Callegari, Dall'Onder. All. Ceppi.



TABELLINO

17'49"pt Alemão, 3'05"st Gallitelli, 6'32"st Sanz, 15'45"st Lambre, 19'05"st Dall'Onder.

AMMONIZIONI

Frassetti, Dall'Onder, Mura A., Alemão, Fred.